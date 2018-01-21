مبيعات العرب والمصريين تهبط بالبورصة في بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% عند مستوى 15339 نقطة، مدفوعا بمبيعات العرب والمصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجل المستثمرون العرب صافي مبيعات بقيمة 49.8 مليون جنيه، والمصريين بقيمة 31.4 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب مشتريات بقيمة 81.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة، أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.4%.