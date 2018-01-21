مصدر بالمركزي: 55 مليار دولار من البنوك لتمويل التجارة الخارجية منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن البنوك دبرت نحو 55 مليار دولار لتمويل العمليات الاستيرادية من السلع الأساسية وغير الأساسية، خلال 14 شهرا، منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تعويم الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، في خطوة تستهدف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والقضاء على السوق الموازية.

وقال المصدر لمصراوي إن حجم تمويل الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة يتراوح بين 3.8 إلى 4 مليارات دولار شهريا، لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الأساسية وغير الأساسية فضلا عن تسديد المركزي بعض الإلتزامات للجهات الحكومية.

وكان الجهاز المصرفى قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي يعانى من نقص الموارد الدولارية وعدم القدرة على استيفاء طلبات عملائه لتمويل العمليات الاستيرادية مما ترتب عليه، ظهور قوائم الانتظار لتدبير العملة وإعطاء أولوية للسلع الأساسية التي حددها البنك المركزي وقتها.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال إن مصر سددت 30 مليار دولار خلال العام الماضي، تمثل إلتزامات خارجية ومستحقات حان وقت سدادها.

وبحسب مسؤولون ببنكي مصر والأهلي المصري، فإن حجم تمويل الاعتمادات المستندية وصلت إلى نحو 31 مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه وحتى الآن.

وبحسب المصدر المسؤول في البنك المركزي، فإن البنك لم يتدخل نهائيا منذ تحرير سعر الصرف في ضخ دولارات للبنوك أو تحديد سعر الصرف.