البنك الزراعي يطلق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول العام الجاري

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، خلال العام الجاري.

ووفقا لما قاله المصدر لمصراوي، فإن هدف البنك من إطلاق الخدمة تحقيق مبادرة الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذلك تنفيذ خطة الدولة في تحول إلى مجتمع "لا نقدي" والقضاء على الكاش.

والشمول المالي، يعني إتاحة استخدام الخدمات المالية، لكل فئات المجتمع بأفراده ومؤسساته، وخاصة الفقراء والمهمشين، وكذلك إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي.

و يستحوذ البنك الزراعي على المركز الأول في الانتشار الجغرافي لامتلاكه 1210 فرعا موزعين على مستوى الجمهورية في المدن والقرى والنجوع.