تعيين إيهاب الوزان مدير عام التكنولوجيا في البنك العقاري المصري

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك قرر تعيين إيهاب الوزان، مديرا عاما لمجموعة التكنولوجيا في البنك.

وكان الوزان رئيسا لمجموعة تكنولوجيا المعلومات في البنك الأهلي المصري.

وقال كمال إن البنك العقاري يعمل حاليا على دعم بنيته التكنولوجية، من خلال الاستعانة بأفضل الأنظمة التكنولوجية في العالم، استعدادا لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، لأول مرة خلال العام الجاري.

وأضاف أن البنك يعتزم تدريب وتأهيل العاملين لديه ويبغ عددهم حوالي 1500 موظف، ووضع نظام تحفيزي لهم من أجل الارتقاء بخدمات البنك.

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