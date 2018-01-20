"الكويت الوطني" يطلق خدمة الموبايل بنك العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال وليد ناجي، مدير عام التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة الموبايل بنك خلال العام الجاري، من أجل إتاحة الفرصة لعملائه لإجراء عملياتهم المصرفية إليكترونيا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن البنك أطلق خدمة الموبايل وليت "المحفظة الذكية" العام الماضي، بالتعاون مع شركة فوري للدفع الإليكتروني بهدف تمكين العملاء من سداد فواتيرهم إليكترونيا.

وقال ناجي إن البنك يدرس إطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية التى تساهم في تحقيق الشمول المالي.

وبنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع في القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، .

كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان، بحسب موقعه الإلكتروني.