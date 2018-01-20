40 عارضا يشاركون في معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالأقصر

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الجندي: لا أعرف شيئا عن "تغيير المحافظين".. وأول زياراتي للصعيد

كتبت - ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم السبت، إن 40 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة يشاركون في معرض "ديارنا" الذي تم افتتاحه أمس الجمعة بمحافظة الأقصر.

وأضافت الوزيرة، أن الأسر المشاركة في المعرض جاءوا من عدة محافظات منها القاهرة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ودمياط، بالإضافة إلى الأقصر.

وأرجعت الوزيرة اختيار محافظة الأقصر لإقامة المعرض ديارنا للأسر المنتجة في ساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر إلى إجازة نصف العام، حيث يستهدف تنشيط التسويق والمبيعات لمنتجات الأسر المنتجة في موسم السياحة الشتوي بالمحافظة.

كما يستهدف تنظيم المعرض في المحافظة جذب السياحة الداخلية والأجنبية لزيارة المعرض وشراء منتجاته التراثية المتميزة ضمن برنامج إجازتهم في الأقصر، بحسب الويزرة.

ويشارك في المعرض الذي افتتحه محمد بدر محافظ الأقصر مساء أمس، الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق وترويج منتجاتها وأقمشتها من خلال الشركات التابعة لها في المحلة وكفر الدوار و الشوربجي.

كما يشارك في المعرض أصحاب مشروعات متناهية الصغر من مستفيدي الصندوق الاجتماعي بالأقصر، بهدف تعظيم العائد من هذه المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى منتجات البيت النوبي، والمركز الحضري بالأقصر والتي تشارك في المعرض لتحقيق عائد جيد لهذه الجمعيات التي يعمل بها عشرات الأسر وحفاظا على هوية وتراث وثقافة هذه المناطق.

وبحسب البيان، أعلن محافظ الأقصر، أنه يعمل الآن مع التضامن على إقامة المعرض بشكل دائم للأسر المنتجة من مختلف أنحاء الجمهورية في موقع يجري اختياره مستقبلاً بالأقصر "لحل أزمات التسويق أمام تلك الأسر الناجحة في الإنتاج وخدمة المجتمع بمنتجات يدوية مميزة للغاية ومبهرة".

ومد المحافظ فترة المعرض حتى الثالث من فبراير بدلا من نهاية شهر يناير الجاري كما كان مخططا له.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة التضامن، إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية في الكويت خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين في تعلم الحرف اليدوية.