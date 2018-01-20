عملة بيتكوين تربح أكثر من 3 آلاف دولار في 3 أيام بعد تراجع كبير

كتب- مصطفى عيد:

ربحت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة أكثر من 3 آلاف دولار خلال تعاملات آخر 3 أيام، وذلك بعد أن نزلت لأقل من 10 آلاف دولار يوم الأربعاء الماضي لأول مرة منذ أول ديسمبر 2017.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب، ربحت عملة بيتكوين 7.6% من قيمتها خلال آخر 24 ساعة، لتسجل 12683 دولار في الساعة العاشرة و50 دقيقة بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وكانت العملة سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من شهر ونصف خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي عندما وصل سعرها إلى نحو 9500 دولار.

وشهدت أسعار العملة المثيرة للجدل تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قفزت إلى مستوى 20 ألف دولار ثم تراجعت إلى حدود 13 ألف دولار.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.