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أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

12:36 م السبت 20 يناير 2018
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار

كتبت- شيماء حفظي:

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه 21.47 جنيه للشراء و21.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 24.36 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.69 جنيه للشراء و59 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري عند 4.58 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع.

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