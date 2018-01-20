مرضى بعد رفع أسعار الدواء: "مغلوبون على أمرنا.. والمهم يتوفر"

كتبت- أميرة أحمد:

عبر كثير من المرضى، الذين تحدث معهم، مصراوي، عن استيائهم من قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، مرة أخرى، لكنهم عبروا عن أملهم، أن يساهم رفع الأسعار –هذه المرة- في توفير الدواء الناقص في الصيدليات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقتها على زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح بين 10 و50%، تشمل بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا في السوق، مثل أدوية أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب.

وقالت نادية معوض، من سكان مدينة نصر، ومصابة بمرض السكر، إن علاجها غير متوفر في السوق منذ فترة، "لفيت على أكتر من 10 صيدليات على ما لقيته".

وقالت إنها تحتاج لعبوتين في الشهر، ثمن كل واحدة 39 جنيها، "وفي الغالب مش بلاقيه وبضطر اشتري البديل بـ 300 جنيه".

"لو سعر الدواء زاد شوية وبقى متوفر أكيد بالنسبة لي أحسن ما اشتري البديل".

وقال صالح إسماعيل من سكان محافظة القليوبية، ومريض بالسكر منذ أكثر من 10 سنوات، إن "سعر العلاج 600 جنيه، باخده مرة واحدة في الشهر، يعني هو أصلا غالي، فما بالك بعد الزيادة، والمشكلة كمان إني مش بلاقيه في الصيدلية".

وهذه الزيادة الجديدة في أسعار الدواء، ليست الاولى من نوعها خلال الشهور الماضية، حيث أن الحكومة رفعت أسعار الدواء في يناير 2017، بعد زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ورغم هذه الزيادة فإن السوق يشهد نقص عدد كبير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهو ما دعى مجلس الوزراء للموافقة قبل أيام على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين، اكد أكثر من مرة أنه لن يوافق على رفع أسعار الأدوية، لكن الوزارة تراجعت ووافقت على زيادة بعض الأدوية المحلية مجددا.

وقال يوسف أحمد، أحد مرضى الضغط، من سكان محافظة الجيزة، إن شريط العلاج بـ 16 جنيها، حاليا، لكنه غير متوفر في الصيدليات، "أكتر الصيدليات مش موجود فيها وكل مرة بندوخ على ما نلاقيه، صيدلية واحدة هي اللي بتجيبه من بين 7صيدليات في المنطقة لأنه ناقص".

وأضاف "أنا مضطر اشتري العلاج..مهما ارتفع سعره، ودي مش اول مرة الحكومة ترفع السعر، بس السؤال هي هيكون متوفر في الصيدليات بعد ما ترفع سعره هذه المرة؟".

وقالت، فاطمة محمد، من سكان حدائق القبة، إنها مريضة بالضغط والقلب، وأن زيادة سعر هذه الأدوية، في نفس الوقت، يمثل عبء كبير عليها.