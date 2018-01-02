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فودافون: طرحنا شكل جديد لإعلان "أبلة فاهيتا" يتماشى وأخلاقيات المجتمع

07:21 م الثلاثاء 02 يناير 2018
فودافون: طرحنا شكل جديد لإعلان "أبلة فاهيتا" يتماشى وأخلاقيات المجتمع

شركة فودافون مصر

كتبت - شيماء شلبي:

أصدرت شركة فودافون مصر بياناً أكدت فيه احترامها الكامل للمشاهدين وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره في تنظيم العمل والمحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر وتقنينه بشكل يتماشى مع الأخلاقيات والقيم العامة للمجتمع.

وأضاف البيان، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أنه شركة فودافون عقدت اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، وذلك لمناقشة قرار منع إعلان "أبلة فاهيتا" على القنوات التليفزيونية، وتم توضيح أن فودافون سبق وأن قامت بالفعل بتعديل وطرح شكل جديد لإعلان "أبلة فاهيتا".

وأشارت الشركة إلى أنها تُقدر جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تنظيم المحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر، وتابع البيان "بادرنا بعقد هذا الاجتماع لاستيضاح الأمور ووضع أسس للتعاون بين الطرفين في المستقبل".

شركة فودافون مصر أبلة فاهيتا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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