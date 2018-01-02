شركة تابعة للسويدي تفوز بتطوير أراضٍ صناعية بمدينة السادات

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة السويدي إليكتريك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن عرض شركتها التابعة إس دي إم للتطوير والإدارة حاز على التصنيف الأول ضمن العطاء الذي طرحته هيئة التنمية الصناعية مؤخرا لتخصيص أراضي بمساحة 1.4 مليون متر بمدينة السادات.

وأضافت الشركة أن العطاء يأتي ضمن برنامج تنمية وتطوير المناطق الصناعية بمشاركة القطاع الخاص بمدينة السادات.

ويبلغ إجمالي محفظة أراضي شركات التطوير الصناعي التابعة للسويدي إليكتريك حوالى 10 ملايين متر، منها 7 ملايين متر تحت التطوير بلغت نسبة تطويرها أكثر من 70%، وفقا لمحمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتطوير في حوار مع مصراوي الشهر الماضي.

وشركة إس دي إم للتطوير والإدارة هي شركة جديدة تابعة لمجموعة السويدي تحت التأسيس، وهي متخصصة في تطوير وتنمية المناطق الصناعية.

وقالت السويدي إليكتريك إنها ستوافي البورصة بكافة التفاصيل الأخرى فور إتمام إجراءات التخصيص وتوقيع العقد مع هيئة التنمية الصناعية.