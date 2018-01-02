مصدر بالبنك الزراعي: تفعيل كارت الفلاح الذكي خلال الربع الأول من العام

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الزراعي المصري، إنه سيتم تفعيل كارت الفلاح الذكي، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف المصدر لمصراوي أن الحكومة تدرس إيداع 100 جنيه مرة واحدة في كل كارت لتحفيز الفلاحين والمزارعين على استخدامه، لكنها حتى الآن لم تتخذ القرار.

ويأتي تفعيل الكارت الذكي للفلاح ضمن محاولات الحكومة لترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه، وسعيا للسيطرة على عجز الموازنة.

وبدأت وزارة الزراعة إصدار كارت الفلاح الذكي، في عدد من المحافظات إلا أنها لم تفعل هذه المنظومة حتى الآن.

وبحسب المصدر فإن كارت الفلاح الذكي يهدف في المرحلة الأولى إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول .

كما سيتم ربط كارت الفلاح الذكي بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على كل فلاح ومزارع الحصول على الكارت، وفقا للمصدر.

وقال المصدر إن تطبيق كارت الفلاح الذكي، سيتم من خلال إضافة استخدام منتجات البنك من الحصول على القروض أو بيع أو شراء المحاصيل من خلال الكارت.