بنكا مصر والبركة يخفضان سعر الدولار في نهاية أول تعاملات 2018

كتب - مصطفى عيد:

خفض بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه قرشا، وبنك البركة قرشين خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء - أولى تعاملات العام الجديد - مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقرت السعر في 8 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع في الصباح.

وخفض بنك البركة سعر العملة الأمريكية إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع صباح اليوم.

بينما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.

وفي البنك التجاري الدولي، بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي والإسكندرية وقناة السويس عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 للبيع.