مصدر: التنمية الإفريقي يصدق على الشريحة الأخيرة من قرض مصر خلال أيام

كتبت - منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في بنك التنمية الإفريقي أن مجلس إدارة البنك سيجتمع قبل نهاية الشهر الجاري للتصديق على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك لمصر بقيمة 500 مليون دولار.

كان بنك التنمية الإفريقي وافق في 2015 على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لمصر، على ثلاث شرائح في 3 سنوات، بهدف دعم المشروعات التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك من المشروعات التنموية.

وقال المصدر إن بنك التنمية الإفريقي أشاد بخطوات الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد مراجعته.

وتلقت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك في بداية العام الماضي، ثم تلقت الشريحة الثانية قبل نهاية شهر مارس الماضي، ومن المتوقع الحصول على الشريحة الثالثة الأخيرة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد موافقة مجلس النواب.

كانت ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي مصر سابقًا، قالت في حوار سابق مع "مصراوي" إن البنك سيضخ الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض خلال الربع الأول من العام الجاري.