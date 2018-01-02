"بيتي" توقع اتفاقا مع "تنمية المشروعات" لتوزيع 20 سيارة تبريد في البحيرة

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الشبابية في محافظة البحيرة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء، وقع البرتوكول كل من عمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة بيتي، ونادية عبده محافظ البحيرة، وممثل جهاز تنمية المشروعات وذلك بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال عمرو سالم، إن الشركة ستتولى كمرحلة أولى مدتها 6 أشهر تمويل وتوزيع 20 سيارة تبريد على الراغبين من الشباب لتوزيع المنتجات الغذائية بالمحافظة من خلال آلية الإقراض المباشر بعائد 6% فقط.

وأضاف:" سيتم اختيار الشباب، الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقديم التمويل اللازم لهم لشراء السيارات والبدء في التشغيل مباشرة بنفس الضوابط الموضوعة من جانب جهاز تنمية المشروعات".

وأوضح سالم أن الشركة ملتزمة بسداد نصف قيمة قسط السيارة لكل شاب، معربا عن أمله في نجاح المرحلة الأولى من البروتوكول ليتم بعدها توسيع التجربة لتشمل جميع المحافظات المصرية، بحسب البيان.