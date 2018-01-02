"المصرية الكويتية" تتوقع إتمام الاستحواذ على الدلتا للتأمين خلال 3 شهور

القاهرة - وكالات:

قال هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين في الشركة القابضة المصرية الكويتية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركته تتوقع الانتهاء من الاستحواذ على شركة الدلتا للتأمين المصرية بسعر مقترح 20 جنيها (1.15 دولار) للسهم في الربع الأول من هذا العام.

وأضاف عبد المنعم "حصلنا أمس الاثنين على موافقة الرقابة على التأمين ومجلس الوزراء وفقا للقانون. نتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الأول بإذن الله".

وتمتلك القابضة المصرية الكويتية 32% من أسهم الدلتا للتأمين.

وفي حال إتمام استحواذ القابضة المصرية الكويتية على 67% من أسهم الدلتا للتأمين لتصل حصتها إلى 99%، وهي أقصى نسبة ملكية يسمح بها القانون المصري في شركات قطاع التأمين، ستصل قيمة الصفقة لنحو 300 مليون جنيه، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة المصرية الكويتية قالت للبورصة في بيان اليوم إنه "جاري حاليا الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية".

والقابضة المصرية الكويتية مدرجة في بورصتي مصر والكويت، وتتبعها نحو 20 شركة أخرى تعمل في قطاعات الغاز والبترول والتأمين والأسمدة والاتصالات والبناء والاستثمارات المالية وغيرها.

وقال عبد المنعم لوكالة رويترز، إن تمويل الصفقة سيكون من خلال السيولة المتوفرة في الشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيولة المتوفرة في القابضة المصرية الكويتية بلغت نحو 434 مليون دولار بنهاية سبتمبر وفقا للقوائم المجمعة للشركة.