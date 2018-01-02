"تنمية المشروعات": 600 شخص استفسروا عن مشروع "سيارات ربع النقل" في يومين

كتب - مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد المترددين على فروع الجهاز للاستفسار عن المبادرة التي أطلقها الجهاز مؤخرا لتمويل 250 سيارة ربع نقل، أو لطلب الحصول على التمويل أكثر من 600 شاب خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الجهاز أن باب التقدم للمبادرة سيظل مفتوحا حتى يوم الخميس المقبل وذلك في فروع الجهاز.

وأطلق الجهاز المبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وخلق فرص عمل، بحسب البيان.

وقال الجهاز إن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من الشباب وذلك على مستوى كافة المحافظات المعنية وهي الإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، وبني سويف، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج.

ويتيح الجهاز التمويل للشباب في إطار المبادرة بقرض مباشر لكل مستفيد تصل قيمته إلى 150 ألف جنيه، بينما يوفر صندوق تحيا مصر السيارات، بحسب نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.