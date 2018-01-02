ماذا فعلت أسعار 7 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه في أول تعاملات 2018؟

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أن سعر صرف الجنيه تراجع اليوم الثلاثاء أمام كل من اليورو والإسترليني في أول تعاملات العام الجديد، بينما ارتفع أمام 3 عملات عربية وأجنبية أخرى، وواصل استقراره أمام الدرهم الإمارتي والريال القطري، مقارنة بأسعار الأحد الماضي آخر تعاملات عام 2017.



وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في أول تعاملات العام إلى 21.20 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع مقابل 21.11 جنيه للشراء و21.39 جنيها للبيع الأحد الماضي.



وصعد أيضا سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم ليصل إلى 23.85 جنيه للشراء و24.10 جنيه للبيع مقابل 23.75 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع الأحد الماضي.



بينما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.48 جنيه للشراء و58.94 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء و58.95 جنيه للبيع.



وانخفض أيضا سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.71 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع مقابل 4.72 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأسبوع الماضي.



وهبط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع وهو نفس سعره منذ الأحد الماضي.



ولكن سعر الدرهم الإماراتي ظل مستقرا أمام الجنيه عند نفس مستوياته السابقة مسجلا 4.81 جنيه للشراء، و4.84 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الريال القطري عند 4.59 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأحد الماضي.