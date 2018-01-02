القابضة للسياحة تفتتح 3 فنادق وتبدأ تطوير "كونتيننتال" و"شيبرد" في 2018

كتبت - شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تنتظر افتتاح 3 فنادق بعد تطويرها في 2018، وبدء تطوير عدد آخر من الفنادق التابعة لها.

وأضافت ميرفت، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن 2018، ستشهد افتتاح فندق كليوباترا بالتحرير بعد الحصول على رخصة تشغيله من وزارة السياحة.

وقالت إنه تم تطوير "كليوباترا" باستثمارات بلغت 80 مليون تحملت شركة "إيجوث"، التابعة لها، 45 مليون جنيه ضختها في المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال البنية التحتية، في حين تحملت شركة "أراكان" التي تتولى إدارة الفندق 35 مليون جنيه تكلفة الفرش والتجهيزات.

كما تفتتح الشركة القابضة للسياحة، خلال 2018، فندق اللسان في رأس البر، والذي تم تطويره باستثمارات 230 مليون جنيه، وكذلك من المنتظر افتتاح فندق سفير دهب في سيناء بعد تطويره، بحسب رئيسة الشركة.

وقالت حطبة، إن الشركة القابضة ستبدأ في 2018 أعمال تطوير عدد من المشروعات تشمل قصر المينا هاوس، وفنادق الكونتيننتال، والشيبرد، وفلسطين بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة، وفندقي رومانس وسيسل في الإسكندرية، وفندق لتر بالاس في الأقصر.

"نجهز أيضا خلال العام الجديد لإقامة مشروع عرض للصوت والضوء، في منطقة الأهرامات، في رأس السنة المقبل - نهاية 2018ـ بالتعاون مع الشركة المنفذة لاحتفالات برج خليفة في دبي"، بحسب ميرفت.

وفيما يتعلق بالشركات التجارية الأربع التابعة للقابضة "صيدناوي وبنزايون وهانو وبيع المصنوعات"، قالت رئيسة القابضة، إنه سيتم عرض 13 فرعا لهذه الشركات للمشاركة مع القطاع الخاص.

وقالت إنه سيتم افتتاح 6 فروع تابعة للشركات التجارية، بعد تطويرها خلال 2018، تشمل فرع بنزايون المعادي، وفرع بيع المصنوعات في طنطا كأول استثمار عقاري والمكون من 3 أدوار، وفرع بيع المصنوعات في الغردقة، وفرع لـ "جاتنيو"، وفرعين في الزقازيق تم تطويرهما بالشراكة مع شركة "بي تك".

وأضافت رئيسة القابضة، إن الشركة ستبحث في 2018، طرح مشروع استثمار عقاري تابع لـ"هانو" لإنشاء فندق على مساحة 6 آلاف متر على القناة في بورسعيد، "مازلنا في مرحلة الدراسة، ومن الممكن طرحه في نهاية العام"، بحسبها.