وزيرا الصناعة والتخطيط يفتتحان 4 مصانع جديدة في قنا

كتبت - إيمان منصور:



افتتح وزيرا التجارة والصناعة، والتخطيط، ومحافظ قنا، اليوم الثلاثاء، 4 مصانع جديدة وتفقدوا مصنعين بمنطقتي "هو" و"قفط" بمحافظة قنا.



وبحسب بيان من وزارة الصناعة، يصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلى 52 مليون جنيه، وقيمة مبيعاتها إلى 45 مليون جنيه في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والمنتجات الخشبية ومواد البناء.



وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي المصانع المسجلة بمحافظات الصعيد بلغ 2969 مصنعا باستثمارات تصل إلى 74.5 مليار جنيه وتوفر 126 ألف فرصة عمل منها 200 مصنعا بمحافظة قنا باستثمارات 11.5 مليار جنيه وتوفر 24 ألف فرصة عمل.



وتشمل المصانع التي تم افتتاحها، مصنعا لإنتاج الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات بمنطقة "هو" الصناعية، حيث بدأ الإنتاج في أغسطس الماضي بإجمالي استثمارات 6 ملايين جنيه ويحقق مبيعات سنوية بـ 3 ملايين جنيه، بحسب الوزير.



وأشار الوزير إلى أن هذا المصنع يوزع الإنتاج حاليا على محافظتي قنا وسوهاج وبداية من الشهر المقبل سيتم التوزيع على جميع محافظات الصعيد.



كما تتضمن هذه المصانع مصنعا لإنتاج التكييف الصحراوي باستثمارات 10 ملايين جنيه وبنسبة مكون محلي 80% ويحقق مبيعات سنوية بـ 10 ملايين جنيه، ويوزع إنتاجه علة جميع محافظات الصعيد، وفقا للوزير.



وشملت المصانع الجديدة كذلك مصنعا بمنطقة "هو" الصناعية لتصنيع المنتجات الخشبية والأثاث المنزلي برأسمال 3 ملايين جنيه ويحقق مبيعات سنوية 3 ملايين جنيه ويوزع منتجاته بمحافظة قنا، وجاري العمل على توزيع المنتج في جميع المحافظات، وجاري شراء خطوط إنتاج جديدة، بحسب الوزير.



وقال الوزير إن المصنع الرابع يقع بمنطقة قفط الصناعية ويعمل في إنتاج وتصنيع العصائر والمربات، حيث بدأ الإنتاج التجريبي عام 2017 برأسمال 20 مليون جنيه ويستهدف تحقيق مبيعات سنوية قيمتها 25 مليون جنيه.



ومن المتوقع أن يوزع المصنع جميع أنواع العصائر والمربات والصلصة والشربات بجميع محافظات الصعيد، وفقا للوزير.



وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أهمية تنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائهم.



كما تفقد وزيرا الصناعة والتخطيط وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، مصنعين الأول لنشر وتقطيع الرخام والجرانيت بمنطقة قفط الصناعية، والثاني بمنطقة هو الصناعية لتصنيع البلاط الآلي والانترلوك.



كما عقد الوزيران اجتماعا موسعا مع مستثمري منطقة قفط الصناعية استعرضا خلاله أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لخلق مناخ جاذب للاستثمار في صعيد مصر وبصفة خاصة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وتحسين المنظومة الإجرائية، بحسب البيان.