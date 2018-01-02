تعرف على الفرق بين أسعار الوقود في مصر والسعودية بعد الزيادة

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت المملكة السعودية أمس رفع أسعار البنزين ضمن عدد من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي طبقتها المملكة مع بداية العام الجديد.

وجاءت الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها أيضا بدءا من أمس، على النحو التالي:

بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، أي ما يعادل 6.5 جنيه مصري.

بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر، أي ما يعادل 9.7 جنيه مصري.

الديزل "للصناعة والمرافق" 0.378 ريال لكل لتر، بما يعادل 1.8 جنيه مصري.

الديزل "النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 ريال لكل لتر، بما يعادل 2.2 جنيه مصري.

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" 0.64 لكل لتر، بما يعادل 3 جنيهات مصرية.

ويبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.74 جنيه مصري، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم.

وبحسب توقعات شركة جدوى السعودية للاستثمار، بلغ متوسط دخل الفرد في المملكة نحو 21.85 ألف ريال بما يعادل (103.6 ألف جنيه) لعام 2017.

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو2017 ، ضمن خطة تستهدف تقليص دعم الطاقة:

وجاءت الأسعار بعد الزيادة كالآتي:

لتر بنزين 92 وصلت إلى 5 جنيهات.

لتر بنزين 80 وصلت إلى 3.65 جنيه.

لتر السولار بلغ 3.65 جنيه.

سعر متر الغاز للسيارات وصل إلى 2 جنيه.

لتر بنزين 95 وصل إلى 6.6 جنيه.

وبحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر نحو 10.3 ألف جنيه سنويا.