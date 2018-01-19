الجنيه يهبط أمام اليورو والاسترليني والدينار الكويتي خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام عدد من العملات الأجنبية، خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.47 جنيه للشراء و21.7 جنيه للبيع، مقابل 21 جنيه للشراء و21.2 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 24.36 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع مقابل 23.80 جنيه للشراء و23.99 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى58.69 جنيه للشراء و90 جنيها للبيع، مقابل 58.47 جنيه للشراء و58.85 جنيه للبيع .

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتا أمام الجنيه عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ثابتا عند نفس مستويات الأسبوع الماضي مسجلا 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الريال القطري عند 4.58 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع، وهي أسعار الجمعة الماضي.