وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة التوسع في الاستثمار العقاري بالعاصمة الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

أكد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة توسع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات القابضة للتأمين، في الاستثمارات العقارية بالمناطق الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن بدوي، طالب مجلس إدارة الشركة، بإعداد عرض تقديمي يشمل كافة المشروعات التي تنفذها الشركة و الجاري الإعداد لها من خلال دراسات متخصصة، وبينها مشروعات استغلال الأراضي المملوكة للشركة بالشراكة مع مطورين عقاريين محترفين.

كما طالب الوزير، مجلس إدارة الشركة، برئاسة فتحية شتيوى، بالعمل على التطوير الشامل لكافة المباني التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية خاصة بمنطقة وسط القاهرة وإعادتها إلى رونقها فى إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وأهمية وضع آلية قانونية تمكن الشركة القابضة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من تنفيذ هذا المشروع فى الأصول المملوكة لديها، مع دراسة بدائل أخرى للتنفيذ بتمويل من الشركة فى إطار المسؤولية المجتمعية.

وكذلك إعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثماري، مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.