البوري يصل لـ 48 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ترواحت أسعار كيلو سمك البوري بين 42 و48 جينها للكيلو، اليوم الجمعة، في سوق العبور.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور، سجل سعر كيلو سمك البلطي بين 24 و 29 جنيها، وكيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والقشر بياض بين 30 و36 جنيها.

وبلغ سعر سمك السبيط، والكاليماري، اليوم، بين 70 و100 جنيه للكيلو، وسعر الكابوريا بين 24 و100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، والجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه للكيلو.