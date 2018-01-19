زيادة الطماطم والملوخية والبرتقال وانخفاض الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس بقيمة 25 قرشا للكيلو، وسعر الباذنجان الأبيض بقيمة نصف جنيه، وقفزت أسعار الملوخية بـ 3 جنيهات للكيلو، بينما انخفض سعر كيلو الكوسة والخيار البلدي نصف جنيه.

وشهدت أسعار البرتقال البلدي وأبو سرة زيادة بقيمة جنيه، فيما ارتفع سعر الفراولة بقيمة جنيهين للكيلو، وانخفض سعر كيلو الجوافة بقيمة 3 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه بانخفاض نصف جنيه.

البصل بين 2.5 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات بارتفاع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 1.5 و 2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات بانخفاض جنيه.

الجزر بين 2 و2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان الرومي بين 1 و 3 جنيهات.

الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5 جنيهات، بزيادة نصف جنيه.

الفلفل الرومي بين 4.5 و5.5 جنيه.

الفلفل البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة نصف جنيه.

البسلة بين 3 و4 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات بانخفاض نصف جنيه.

الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات بزيادة جنيها.

البرتقال السكري بين 3 و4.5 جنيه بزيادة نصف جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات بارتفاع جنيها.

اليوسفي بين 1.5 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 2 و6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و 9 جنيهات بارتفاع جنيهين.

الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و7 جنيهات.