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مصدر: البنك الأهلي يُفعّل مكتبه بإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

03:37 م الجمعة 19 يناير 2018
مصدر: البنك الأهلي يُفعّل مكتبه بإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن البنك الأهلي سيفعل المكتب التمثيلي له بإثيوبيا في إطار تفعيل التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحلة القادمة.

ويزور مصر حاليا رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، حيث وقعت مصر وإثيوبيا عدة اتفاقيات منها اتفاقيات تجارية.

وقال المصدر لمصراوي إن العلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا ستشهد تفعيلاً للتبادل التجاري بين الدولتين في المرحلة القادمة عبر المكتب التمثيلي للبنك الأهلي.

وكان البنك قد أطلق مكتباً تمثيلياً له في إثيوبيا منذ 8 سنوات، وهو البنك المصري الوحيد المتواجد في أديس أبابا.

 

البنك المركزي البنك الأهلي إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين

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