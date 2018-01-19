مفاوضات لتنظيم رحلات طيران شارتر بين مدريد والأقصر وأسوان

كتبت_ صافي سليم:

تبحث شركات مصرية، مع عدد من الشركات الإسبانية، تنظيم رحلات أسبوعية لطيران شارتر، بين الأقصر وأسوان ومدريد، بواقع رحلة أسبوعيا، من يوليو القادم وحتى نهاية ديسمبر .

وجاءت تلك المباحثات، أثناء انعقاد معرض السياحة "الفيتور"، والذي يعقد في مدريد ويضم كل بلدان العالم المتحدثة بالإسبانية.

وقال علي غنيم، رئيس إحدى الشركات المصرية المتواجدة في المعرض، إن المفاوضات تتم بين شركة بركر المسئولة عن الطائرة، وشركات سياحة إسبانيا هي خوليا ترنسروتس، وبنابيسون، وشركة نيكولاس .

يذكر أن إسبانيا ما زالت ترفع درجة التحذير القصوى من السفر إلى القاهرة، وتصنفها بأنها مدينة شديدة المخاطر، بينما تصنف الأقصر وأسوان بأنهما مدينتين متوسطتي الخطورة، ومازالت هذه التحذيرات تعوق زيادة الحركة من هذا السوق، والذي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية لمصر.

وقال محمد حسانين، رئيس شركة جلاكسيا، والتي تتعامل مع السوق الإسباني وتتواجد حاليا في معرض ألفيتور، إن "هناك إقبالا كبيرا من الشركات الإسبانية ويوجد طلب حقيقي على مصر ، وهو ما يتضح من خلال زيادة الأرقام التي حققتها السوق الإسبانية".

وأضاف "بلغ عدد الزائرين عام ٢٠١٦ نحو ٢٣،٤ ألف سائح، وارتفع إلى ٣٦،٦ ألف سائح في ٢٠١٧ بزيادة ٥٦٪‏ وهي زيادة كبيرة تدل على ارتفاع الطلب على هذا السوق.

وطالب حسانين بزيادة الدعاية من جانب هيئة تنشيط السياحة في السوق الإسباني، وفي كل دول أمريكا اللاتينية التي أظهرت وجود طلب فيها على مصر.

وكان هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة أعلن قبل يومين، انطلاق حملة الترويج في السوق الإسباني في منتصف فبراير وتستمر إلى شهر أبريل (6 أسابيع).

وقال إن منظمي الرحلات عبروا عن تفاءلهم ومدى سعادتهم بالزيادة التى حققها السوق الإسبانى عام 2017 متوقعا أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الجاري.

كما ناقش الدميري، آليات دعم الحملات المشتركة ، والتي تتم بين الهيئة ومنظمي الرحلات وطرق العمل بها وحث كل منظمي الرحلات لتقديم مشاريع الحملات المشتركة الخاصة بهم في أسرع وقت ليتم البت فيها، ولتأكيد ظهور مصر فى السوق الإسبانى بالشكل اللائق بها على المستوى التسويقي.