الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ويتجه لأطول موجة خسائر منذ 2015

القاهرة- وكالات:

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ مايو 2015.

وبحسب وكلة رويترز، تراجعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 هذا الأسبوع.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات يوم الجمعة مع تعرضه لضغوط جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن العمل. ونزل المؤشر 0.3 بالمئة خلال يوم الجمعة إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله يوم الخميس عند 90.113.

وخسر المؤشر نحو 2% منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.2276 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ 1.2323 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.5% أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.60 ين.

وتعافى الين من أدنى مستوى في أربعة أشهر، والذي سجله يوم الأربعاء عند 110.19 ين للدولار.