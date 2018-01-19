الذهب ينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى قيمة منذ 2018

كتبت- شيماء حفظي:

استقرّت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عند أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجديد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل، اليوم الجمعة، 655 جنيهًا، وهو أعلى سعر له منذ بداية العام.

وارتفع الذهب في عام 2018، مسجلاً 644 جنيها في الأسبوع الأول، ثم قفز إلى 647 جنيها في الأسبوع الثاني، لكنه ارتفع في تعاملات السبت الماضي بنحو 8 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، 561.4 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 748.5، وسعر الجنيه الذهب 5240 جنيها، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم، ارتفعت أسعار الذهب عالميا بدعم من انخفاض الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية، لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع.

وقالت الوكالة، إن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.5% منذ بداية الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر الماضي.