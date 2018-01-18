زيادة في سعر تذكرة عروض الصوت والضوء للمصريين والأجانب

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، إنه تقرر رفع سعر تذكرة عروض الصوت والضوء لتصل إلى 200 جنيه للأجانب بدلا من 150 جنيها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة في فبراير المقبل.

وأضاف سعد، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أنه تقرر منذ بداية يناير الجاري رفع التذكرة للمصريين إلى 50 جنيها، بدلا من 35 جنيها، ولكن لا يمكن الحسم برفع الأسعار مرة أخرى بعد تطوير العروض.

وتطور شركة بريزم انترناشيونال، قد تعاقدت فى يناير 2015 مع شركة الصوت والضوء، لإدارة العروض لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى ضخ 50 مليون دولار لأعمال تطوير منطقة العروض بالهرم.

وقال رئيس الشركة، إن التطوير سيشمل إقامة مدرج للعرض بدلا من الكراسي التقيلدية، وإقامة كافتيريا لخدمة المنطقة، بالإضافة إلى إقامة مسجد بشكل جيد بدلا من "الزاوية" الموجودة.

وحصلت "بريزم انترناشيونال" على الموافقة النهائية الشهر الماضي من وزارة الآثار، وستبدأ في تجهيز العرض خلال العام الجاري، على أن يقام أول احتفال رأس السنة في نهاية 2018".

وتعاني شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بقطاع الأعمال العام، من الخسائر، حيث بلغت خسائرها خلال العام المالي الماضي بقيمة 7 ملايين جنيه.