مستوى قياسي جديد للبورصة في نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت - شيماء حفظي:

أنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى قياسي جديد، بدعم من مشتريات الأجانب، بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات اليوم على صعود بنسبة 1.5% عند مستوى 15411 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.9%.

وسجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 158.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي مبيعات بقيمة 123.7 مليون جنيه، و35.2 مليون جنيه على التوالي.

وقاد قطاع المواد الأساسية البورصة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 4%، وتلاه قطاع منتجات السيارات بارتفاع بنسبة 3.77%، وكذلك ارتفع مؤشر الخدمات الصحية والأدوية بنسبة 2%.

وارتفع سهم البنك التجاري - صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر- بنسبة 1.5%، وسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام بنسبة 1.4%، وسهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 2.4%.

وصعد سهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 8.5% بعدما قدمت طلبا للرقابة المالية بعرض شراء إجباري للاستحواذ على مستشفى النزهة الدولي، وهو ما رفع سعر سهم النزهة الدولي بنسبة 10%.

وصعد سهم السويدي إليكتريك بنسبة 6.4% بعد إعلانها توقيع اتفاق لدمج مشروعي إنتاج كهرباء بالرياح، مع شركتين يابانية وإماراتية.