"بيتكوين" تحت 10 آلاف دولار لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

وكالات:

واصلت العملات الافتراضية " بيتكوين" نزيف خسائرها خلال تداولات الأربعاء، وانخفض "البيتكوين" دون 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمب الماضي.

و تراجعت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، بنسبة 20.5% إلى 9460 دولار بقيمة سوقية 167.7 مليار دولار.

ونزلت عملة "إيثيريوم" 27.81 بالمائة إلى 796 دولارًا بقيمة سوقية 81.57 مليار دولار، فيما تراجعت عملة "ريبل" 30.99 بالمائة إلى 0.89 دولار بقيمة سوقية 38.27 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية، قفزت بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

وجاءت الخسائر الحادة للعملات الافتراضية، مع استمرار صدور تقارير سلبية بشأن تداولها، وتنامي المخاوف من تشديد اللوائح التنظيمية في عدد من البلدان.

وتوقع محللون في بنك "سيتي" أن تخسر عملة بيتكوين 50% من قيمتها من مستواها الحالي وسط موجة إجراءات تنظيمية أثارت هبوطًا حادًا في قيم العملات الرقمية هذا الأسبوع.

وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ستيفن مايجور، أمس الأول الثلاثاء، من أن الاستثمار في طروحات العملات الإلكترونية يمكن أن ينتج عنها فقدان الشخص استثماراته كافة.

فيما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني، جونج شنغ، في أمس ذاته، أن السلطات يجب أن تحظر التداولات المركزية على العملات الافتراضية والأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذا النشاط.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.