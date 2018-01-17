بعد أنباء عن تقسيمها.. 10 معلومات عن عملاق الطاقة "جنرال إليكتريك"

كتب-أحمد الحنفي:

تعد شركة جنرال إليكتريك أحد أكبر الشركات وأكثرها تنوعًا في العالم من حيث النشاطات، لكن الشركة العملاقة تستعد للتقسيم.

وأعلنت جنرال إليكتريك أمس أنها تفكر بشدة في فصل وحداتها للطاقة والرعاية الصحية والطيران عن بعضها البعض، وتحدثت مصادر لشبكة سي إن بي سي، إن يجري تقسيم الشركة خلال الربيع المقبل.

ويقدم مصراوي أبرز 10 معلومات عن شركة جنرال إليكتريك العالمية التي تعمل بشكل ملحوظ داخل مصر:

1- تأسست شركة على يد مخترع المصباح الأمريكي توماس أديسون 1892، من خلال اندماج شركة أديسون جنرال إليكتريك وشركة طومسون هيوستن الكهربائية، وفقا لموقع الشركة الرسمي.

2- تعمل الشركة في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة والطيران والأجهزة الطبية، حيث تعمل في تمويل رأس المال الاستهلاكي والطاقة والبنية التحتية للتكنولوجيا والتمويل الصناعي، بحسب موقع الشركة.

3- الشركة متعددة الجنسيات ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها قرابة 295 ألف موظف، حيث تحتل النساء 25% من المناصب القيادية في الشركة، على حسب موقعها الإلكتروني

4- في ديسمبر الماضي أعلنت الشركة أنها تخطط للاستغناء عن 18% من القوة العاملة في الشركة.

5- تصل منتجات جنرال إليكتريك لأكثر من 175 دولة حول العالم، منها 24 دولة من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

6- وتعد مصر أحد الدول التي تعمل بها الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث دخلت الشركة مصر عام 1974، بحسب موقع الشركة.

7- وقعت شركة جنرال إليكتريك اتفاقا في مصر لبناء مزرعة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، وهو أول مشروع للشركة للطاقة الشمسية المتكاملة في أي مكان في العالم، وبمجرد الانتهاء، فإن المحطة ستوفر ما يكفي من الكهرباء لتلبية احتياجات 15000 منزل مصري بالقرب من مدينة أسوان، بحسب موقع الشركة.

8- وقعت الحكومة في يونيو 2017 اتفاقية قيمتها 575 مليون دولار مع شركة جنرال إليكتريك، وتوفر الشركة في إطارها 100 قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، تقديم دعم فني وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

9- أعلنت جنرال إليكتريك سبتمبر 2017 عن الانتهاء من بيع شركة "جنرال إلكتريك للمياه وتكنولوجيا العمليات" إلى سويز بمبلغ 3.4 مليار دولار، بحسب موقع الشركة.

10- وقعت جنرال إليكتريك للتكنولوجيا والهندسة في مايو 2017 صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية، في إطار سعي الممكلة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط، بحسب وكالة رويترز.