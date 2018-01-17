هيرميس: اجتماع السيسي مع مستثمرين أجانب يسهم في ضخ استثمارات كبيرة

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد عبيد، الرئيس المشارك في بنك استثمار هيرميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع 39 مستثمرا من العالم يديرون أصولا بقيمة 10 تريليونات دولار، لمدة ساعة ونصف، أمس.

"اجتماع الرئيس مع المستثمرين يعطي رسالة بأن الدولة كلها مهتمة بالاستثمار"، بحسب قول عبيد.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن السيسي تحدث عن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي، وفرص الاستثمار الكبيرة في مصر.

وأضاف أن الرئيس أكد أن هذه الإصلاحات الاقتصادية لم تتم بإرادة سياسية فقط ولكن بإرادة شعبية أيضا.

وتوقع عبيد أن تساهم هذه الجولة، التي رتبها هيرميس للمستثمرين، في ضخ استثمارات كبيرة خلال العام الجاري.

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في هيرميس، إن أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب هي العقارات والتعليم والصحة إلى جانب الصناعة والبترول والغاز.

وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد في هيرميس، إن المخاطر التي تقلق المستثمرين وسألوا عنها المسؤولين خلال الزيارة هي تأثير ارتفاع سعر البترول على عجز الموازنة، وعلى خطة الحكومة لاستكمال إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلي المخاوف السياسية والأمنية.

وقال عبيد إن انطباع المستثمرين من الزيارة إيجابي بشكل عام، وإن المستثمرين كانوا يريدون التأكد من عزم الحكومة على استكمال الإصلاحات وعدم التوقف.