الدولار يتراجع ببنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول في نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول مع نهاية تعاملات الأربعاء، ولكنه استقر في 8 بنوك أخرى مقارنة بأسعاره في الصباح.

وتراجع سعره في بنك الإسكندرية إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

كما انخفض في بنك كريدي أجريكول إلى 17.66 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي القاهرة وقناة السويس عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنك البركة 17.675 جنيه و17.775 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر أيضا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.