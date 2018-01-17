هيرميس: الجنيه يتداول أمام الدولار بأقل من 30% من قيمته العادلة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار هيرميس، إن الجنيه يتداول في السوق بأقل من 30% من قيمته العادلة أمام الدولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بنك استثمار هيرميس اليوم الأربعاء، أن هذا الوضع لسعر العملة مطمئن للمستثمرين الأجانب لأنه يعطي انطباع أن العملة لن تشهد انخفاض أكبر مما حدث.

وأضاف "لكن هذا لا يعني أيضا أن الجنيه سيرتفع 30%، نحن لا نتحدث عن سعره في السوق".

وقال إن المستثمرين يشاهدون هذا الوضع ويعلمون أن هناك فرص كبيرة للإستثمار في مصر.

وتوقع عدد من المستثمرين شاركوا في استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرميس، أن يشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تحسنا طفيفا في 2018.

وقال 64.29% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع – الذي نشرته هيرميس، اليوم، إنهم يتوقعون أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 16 و17 جنيها خلال العام الجاري.

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