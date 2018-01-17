أسعار الذهب تعاود الانخفاض بالسوق المحلية.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات

كتبت- أميرة أحمد:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالسوق المحلية بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر عيار 21 تراجع اليوم إلى 651 جنيها، مقابل 658 جنيها أمس.

كما انخفض عيار 18 إلى 558 جنيها، وعيار 24 إلى 744 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب 5208 جنيها.

وأرجع نجيب، هذا الانخفاض لتراجع سعر المعدن عالميا وهبوط سعر الأوقية 1334دولارا.

وعالميا، بددت أسعار الذهب المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة ليجري تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف اليوم الأربعاء في الوقت الذي تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مقابل سلة من العملات، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1334.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش.