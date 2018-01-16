الدولار يصعد أمام الجنيه في 3 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك بين 1.5 و2 قرش بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.675 جنيه و17.775 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

بينما بقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.