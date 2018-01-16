اليوم.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية مصرية بدولة جنوب السودان

كتبت - شيماء حفظي:

يوقع وفد من ولاية جوبك بدولة جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع مجموعة عطا للاستثمار لإنشاء منطقة استثمارية صناعية في ولاية جوبك بجنوب السودان.

وقال محمد عطا رئيس مجلس إدارة مجموعة "عطا للاستثمار" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون مع حكومة جنوب السودان زيادة التبادل التجاري، والصادرات المصرية في مختلف المجالات، وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف عطا، أنه سيتم إنشاء أكبر منطقة استثمارية صناعية بجنوب السودان على مساحة 116 كيلو متر مربع، وذلك لتغطية جميع الاحتياجات بوسط السودان وأفريقيا، مؤكدا دعم حكومة جنوب السودان لجميع الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.

ويضم الوفد، وزراء الإعلام والمالية والصحة بجنوب السودان، والناطق الرسمي باسم ولاية جوبك صلاح رجب بندقي، ورئيس هيئة الاستثمار، والمفوض العام لمنطقة جوبك الاقتصادية، ونائب حاكم ولاية جوبك، والقائم بأعمال سفير جنوب السودان بالقاهرة، والمحلق العسكرى والاقتصادي بسفارة جنوب السودان بمصر، ورئيس المجلس التشريعي.

ويحضر التوقيع ممثلون عن هيئة الاستثمار المصرية، والغرف التجارية المصرية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، ومستشار الحكومة الإمارتية.

وتعد مجموعة عطا للاستثمار أبرز الشركات المصرية في الاستثمار والصناعة والخدمات اللوجيستية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والمقاولات العامة.