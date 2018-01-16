وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

كتبت- ياسمين سليم:

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبحسب التقرير حققت مصر تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ثورات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.

وقالت "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قالت في نوفمبر الماضي، إنها قامت أيضا، برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة –B.

وقررت مصر تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وبعدها رفعت أسعار الطاقة والكهرباء، كما طبقت ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن تحقق مصر أقوى معدلات نمو اقتصادي في منطقة دول الشام وشمال أفريقيا خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعومة بالاصلاحات التي تنفذها الحكومة.

اقرأ أيضا:

موديز: مصر تحقق أقوى معدلات نمو في المنطقة خلال 5 سنوات

"بداية الأوقات السعيدة".. فاروس يتوقع انتعاش الاقتصاد في الـ 5 سنوات المقبلة