ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيها واحدا، مقارنة بالأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار21، ارتفع ليسجل 658 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وأرجع نجيب ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى ارتفاع سعر الأوقية إلى 1340 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 564.5 جنيه، وعيار 24 سجل 751.5 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الذهب 5264 جنيها.