موديز: مصر تحقق أقوى معدلات نمو في المنطقة خلال 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن تحقق مصر أقوى معدلات نمو اقتصادي في منطقة دول الشام وشمال أفريقيا خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن معدل النمو خلال العام المالي الحالي سيسجل 4.2% على أن يرتفع إلى حوالي 5% خلال العام المالي 2019- 2020 ويسجل 5.5% في العام المالي 2020-2021.

وقارنت الوكالة معدلات مصر في النمو مع دول المغرب وتونس والعراق ولبنان والأردن

وتستهدف الحكومة أن يسجل معدل النمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع.

وقالت الوكالة إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة، دعمت النشاط الاقتصادي بشكل واسع النطاق مقارنة بأن أغلب معدلات النمو كانت مدفوعة بالاستهلاك قبل هذه الاصلاحات.

وقالت الوكالة إنه مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، نتوقع أن تبقى مساهمة الاستهلاك في معدلات النمو.

وبحسب تقرير موديز فإن تحسن مصر في مؤشر التنافسية العالمية وتحقيقها أفضل دولة عربية تقدما في التقرير، سوف يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتمويل أجندة الحكومة الاستثمارية.

وتقدمت مصر 15 مركزا، في مؤشر التنافسية للعام 2017-2018، لتحتل المركز 100 من بين 137 دولة، لتصبح أفضل الدول العربية تقدما في تقرير التنافسية، بحسب آخر تقرير في سبتمبر الماضي.

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