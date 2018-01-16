بطاقات إلكترونية لصرف "الزكاة والصدقات" من بيت الزكاة

كتبت- منال المصري:

وقع بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة أي فاينانس، وبنك ABC لإصدار بطاقاة إلكترونية للزكاة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إن الشركة ستصدر البطاقات البلاستيكية لصرف الزكاة والصدقات للمستحقين، والذين يصل عددهم إلى 77 ألف مستحق، من المتعاملين مع بيت الزكاة.

وأضاف سرحان، أن بداية المشروع ستكون من محافظة القاهرة، على أن تتوالى في جميع المحافظات خلال الستة شهور المقبلة.

وقال صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن هذا التعاون يهدف للتخفيف على مستحقي أموال الزكاة، بحيث يمكنهم الحصول على الأموال في أي وقت، كما يزيد من الدقة والشفافية في وصول الصدقات والزكاة لكل المستحقين.