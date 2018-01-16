مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.3% في نهاية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.3% عند مستوى 15089 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%

وتراجعت البورصة بضغط من مبيعات المصريين والعرب، حيث سجلت قيمة صافية خلال التعاملات بقيمة 131.5 مليون جنيه، و66 مليون جنيه على التوالي.

وسجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 197.9 مليون جنيه.