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مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.3% في نهاية اليوم

03:10 م الثلاثاء 16 يناير 2018
مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.3% في نهاية اليوم

أرشيفية

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.3% عند مستوى 15089 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%

وتراجعت البورصة بضغط من مبيعات المصريين والعرب، حيث سجلت قيمة صافية خلال التعاملات بقيمة 131.5 مليون جنيه، و66 مليون جنيه على التوالي.

وسجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 197.9 مليون جنيه.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي مبيعات المصريين

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