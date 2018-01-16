مجلة ألمانية: "حرب الحليب" تشتعل في الخليج

وكالات

اشتعلت "حرب الحليب" في منطقة الخليج حيث تسعي قطر للسيطرة على سوق الألبان في المنطقة عبر تأسيس مزرعة أبقار في الصحراء بالقرب من الدوحة في خطوة تهدف للسيطرة على سوق الحليب فى المنطقة ، وصفتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية بانها خطوة للانتقام من السعودية والخليج على خلفية الأزمة التى بدأت منتصف العام الماضي .

وكثفت الدوحة- مؤخرًا- من استيراد الأبقار من ألمانيا على نحو لافت ومثير للتساؤل، وبخاصة أن معدلات الشراء من البلد الأوروبي قد تضاعفت عدة مرات خلال الفترات القليلة الماضية.

وحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن الدوحة وسعت من مصادر استيراد الأبقار وألبانها، ولم تعد تعتمد فقط على تركيا وإيران، فيما بدا أن ألمانيا قد صارت سوقًا مهمًا مستهدفًا من قبل الإمارة الصغيرة في هذا الشأن.

ووفق تقرير للمجلة،في عددها الأخير، تحت عنوان "حرب الحليب"، فإن الأمر أصبح أشبه بمعركة تخوضها الدوحة ليس فقط لتأمين احتياجاتها من الألبان ومنتجاتها فضلًا عن لحوم الأبقار، وإنما لتصبح مركزًا رئيسا وربما وحيدًا لصناعة منتجات الألبان وتوفيرها بمنطقة الخليج.

وبحسب المجلة "تريد الدوحة الانتقام من الخليجيين، أكثر من رغبتها في تأمين نواقص غذائية لديها، فتحول الأمر إلى حرب تعتمد على تأسيس أكبر مزرعة أبقار في الصحراء بالقرب من الدوحة"

ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية- القطرية في يونيو الماضي، سعت الدوحة وبقوة إلى عسكرة القضية، وتحركت بخطى متسارعة لإبرام صفقات تسليحية بمليارات الدولارات مع دول غربية كبرى؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها.

كما فتحت الدوحة أراضيها لعشرات الآلاف من الجنود والآليات الحربية التركية، مؤسسة قاعدة عسكرية تابعة لأنقرة بهدف حمايتها، ن

على هذا النحو سحبت الدوحة مشكلة نقص الألبان التي كانت تعتمد في استيرادها بشكل أساسي على الواردات القادمة إليها من المملكة العربية السعودية وكذا من الإمارات، لتحولها إلى معركة "هيمنة" على منتج غذائي هام وحيوي في منطقة الخليج، وذلك عبر خطط تأسيس المزرعة الضخمة.

وكشفت "دير شبيجل"، أن الدوحة تسعى إلى أن تضم المزرعة 25 ألف رأس من الأبقار، أملًا في توفير 14 مليون لتر من الألبان يوميًا.

وتستثمر الدوحة، وفق المجلة الألمانية، 700 مليون يورو في المزرعة، وتسعى لأن تدخل حيز الإنتاج المؤثر بدءًا من العام المقبل.