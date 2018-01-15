وزيرة التضامن: 755 مليار جنيه إجمالي قيمة أموال التأمينات في ديسمبر

القاهرة - وكالات:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزيرة أن قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات بلغت 339 مليار جنيه، في حين يجري جدولة 72 مليار جنيه على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجري جدولتها على 10 سنوات تنتهي في 2028.

وأضافت غادة والي أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا بتدقيق63.3 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالي المبالغ الجاري جدولتها مع المالية 191.6 مليار جنيه، وما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك به لصالح التأمينات بلغ 339 مليار جنيه، وفقا للوكالة.