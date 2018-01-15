"بداية الأوقات السعيدة".. فاروس يتوقع انتعاش الاقتصاد في الـ 5 سنوات المقبلة

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع بنك استثمار فاروس أن يشهد النشاط الاقتصادى في مصر انتعاشة خلال 5 سنوات المقبل، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وقال البنك في مذكرة بحثية له عن توقعات عام 2018 للاقتصاد المصري والذي جاء تحت عنوان “let the good times roll” أو "بداية الأوقات السعيدة"، إنه يتوقع أن يسجل معدل النمو 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل.

وتستهدف الحكومة أن يسجل معدل النمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%، بحسب ما أعلنت عنه وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع.

وقال فاروس إنه علاوة على ذلك ستتراجع معدلات البطالة والتضخم وهو ما سيحسن الاقتصاد.

ويضيف رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكننا نتوقع أن يتباطئ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.

ويتوقع فاروس أن يستمر معدل التضخم في التباطئ مع تشديد السياسية النقدية الحالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، و10% منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نهاية نوفمبر 2015، في محاولة منه لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية بعد التعويم.

وبحسب توقعات فاروس فإن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليا، على أن تتراجع إلى 15.50% في نهاية العام المالي المقبل.

وقال البنك إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار في نهاية العام المالي2019- 2020، مقابل 7.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وتقول المذكرة البحثية لفاورس إن يسجل سعر صرف الجنيه (الاسمي) أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه في نهاية العام المالي المقبل.

ويتوقع فاروس أن يستمر زخم تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية.

وقالت المذكرة إنها تتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال هذه السنة إلى 9.2 مليون سائح.

وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز يوم السبت الماضي إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

كما يتوقع التقرير أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي الصادرات ارتفع إلى 20.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبحسب بيان للوزارة، توقع الوزير أن ترتفع الصادرات بنسبة 10% بنهاية عام 2017 ، لتسجل 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولارفي عام 2016.