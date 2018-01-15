رئيس بنك التنمية الصناعية يتوقع زيادة الأرباح 263% في 2017

كتبت - منال المصري:

توقع ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، في بيان اليوم الإثنين، أن يحقق البنك زيادة في صافي الربح خلال عام 2017 بنسبة 263% مقارنة بصافي الربح خلال 2016.

وقال ماجد فهمي، إنه من المتوقع أن يحقق البنك صافي ربح خلال عام 2017 بقيمة 500 مليون جنيه مقابل 190 مليون جنيه في 2016، ومقابل 95 مليون جنيه في 2015 بنسبة زيادة 426%.

وأضاف فهمي أن الودائع شهدت ارتفاعا بنحو 10 مليارات جنيه خلال عام 2017 لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بمعدل زيادة 247% "وهي الأعلى نموا في الجهاز المصرفي بمصر".

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء ليصل إلى نحو 7.6 مليار جنيه في نهاية 2017 مقابل 5.9 مليار جنيه في نهاية 2016 بمعدل نمو 29%، بحسب ماجد فهمي.

وبلغت محفظة القروض المنتظمة لدى البنك نحو 6.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو 44%، وفقا للبيان.

وقال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن محفظة تمويل الشركات الكبرى ارتفعت خلال عام 2017 بنحو مليار جنيه، حيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.6 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه بنهاية 2016 بنسبة زيادة 38%.

وأضاف عزام أنه تم توجيه الزيادة في محفظة تمويل هذه الشركات للقطاعات الاستراتيجية والقطاع الصناعي بصفة خاصة.

ووصلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بنهاية العام الماضي إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 150 مليون جنيه في نهاية 2011، بنسبة زيادة 1366% في 6 سنوات، بحسب عزام.

وحققت قروض التجزئة المصرفية لدى البنك زيادة بقيمة 240 مليون جنيه خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى نحو 700 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل 460 مليون جنيه بنهاية 2016 بنسبة زيادة 52%، وفقا لعزام.

وأشار عزام إلى أن البنك ساعد في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 66 ألف وحدة بتمويل 120 مليون حنيه خلال العام السابق.

وأوضح أن البنك ضخ 340 مليون جنيه لعدد 3300 عميل فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقا لشرائح معدّل العائد المُدعم والبالغ نحو 5%، و7%، و8%، و10.5%.

كما يوجد 2000 حالة تتم دراسة ملفاتها ومطلوب تمويلها بما يقرب من 250 مليون جنيه من البنك، بحسب عزام.

وقال ماجد فهمي، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن البنك استطاع أن يحجم محفظة الديون غير المنتظمة بانخفاض 273 مليون جنيه خلال 2017 بمعدل نحو 19%.

وأضاف أن المركز المالي للبنك شهد ارتفاعا إلى 20 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 8.6 مليار جنيه في نهاية 2016 بمعدل نمو صافى 132.5%.