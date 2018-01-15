الأوكازيون الشتوي يبدأ اليوم بتخفيضات تصل إلى 50%

كتبت- دينا خالد:

قال يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية،، إن الأوكازيون الشتوي بدأ رسميا، اليوم الإثنين، 15 يناير، مضيفا أن بعض المحلات خفضت أسعارها منذ بداية الأسبوع.

وأشار الزنانيري إلى أن حوالي 90% من أصحاب محلات الملابس شاركوا في الأوكازيون الشتوي، وتتراوح نسبة التخفيضات بين 20 و50%.

ومن المقرر أن يستمر الأوكازيون طبقا للقانون 15 يوما، ولكن الزنانيري، توقع استمرار الأوكازيون حتى 21 مارس وعيد الأم.

ويذكر أن الأوكازيون الشتوي بدأ الموسم الماضي بداية من 30 يناير واستمر حتى نهاية شهر مارس.

وشهدت أسعار الملابس الجاهزة زيادة كبيرة خلال العام الجاري، بسبب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والقيود التي تفرضها الحكومة على الاستيراد.