اتفاقية لافتتاح فرعين جديدين لبنك الإمارات دبي بمنطقة "تيدا" الصناعية

كتبت - منال المصري:



وقعت شركة تيدا مصر الصينية، اليوم الأحد، اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية لفتح فرعين جديدين للبنك بالمنطقة الصناعية الصينية الواقعة شمال غرب خليج السويس.



وبحسب بيان من تيدا مصر، قال أحمد رضوان الرئيس التنفيذي للشركة، إن شركته اتفقت مع بنك الإمارات دبي الوطني على إنشاء فرعين له، الأول بالمنطقة الصينية الابتدائية والتي شهدت أول استثمارات "تيدا " في مصر.



فيما يقام الفرع الثاني في المنطقة التوسعية الجديدة داخل حدود منطقة الـ 6 كيلوات التي تعمل "تيدا" على الانتهاء من تطويرها خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.



وذكر رضوان أن الاتفاقية ستساهم في تقديم مزيد من الخدمات المالية للمستثمرين بالمنطقة.



وقال عمرو عزب المدير العام ورئيس قطاع الشركات بالبنك، إن افتتاح فرع للبنك في المنطقة يستهدف تمويل جميع الصناعات المكملة للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وربطها ببعضها البعض من خلال برنامج تمويلي متخصص لتمويل المستثمرين بالمنطقة.



وأضاف أن البنك سيقدم من خلال فرعه بالمنطقة بتقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية، فضلا عن الخدمات الإلكترونية المتكاملة من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأموال الخاصة بالعملاء، وكذلك خدمات التجارة الدولية.



وأشار إلى أن البنك سيشارك في النصف الأول من عام 2018 كراعٍ رئيسي لمؤتمر "جذب المستثمرين بمنطقة تيدا" تحت شعار "فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وإمكانية إتاحة شراكات اقتصادية مثمرة" في إطار الحرص على دفع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في السوق المحلي.



وشركة "تيدا مصر" هي شركة مملوكة بالكامل لشركة "تيدا القابضة للاستثمار" الصينية الحكومية.



وتأسست تيدا القابضة للاستثمار عام 1984 وتعمل في مجالات التنمية الإقليمية والمالية والعقارات وتطوير المرافق العامة، والتصنيع، والخدمات الحديثة، وتمتلك 18 شركة تابعة حول العالم.



ووقعت "تيدا مصر" في ديسمبر 2013، عقد تطوير 6 كيلو متر مربع بالمنطقة، مع شركة التنمية الرئيسية التابعة لهيئة منطقة شمال غرب السويس بصفتها المطور الرئيسي للمنطقة، حيث نص التعاقد على تطوير شركة تيدا المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كيلو متر مربع في كل مرحلة.



وفي يناير 2016، دشن الرئيس الصيني تشي جين بينج خلال زيارته لمصر عملية البدء في تطوير منطقة "الـ 6 كيلو"، فيما أعلنت الشركة الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال أبريل 2017، ويجري حاليا تطوير المرحلة الثانية.



وتعاقدت "تيدا مصر" مع شركة "دايون موتور ايجيبت" لإنتاج الدراجات النارية، حيث تعتزم شركة "دايون" إقامة مصنع بالمنطقة باستثمارات 60 مليون دولار.



كما تعاقدت أيضا رسميا مع شركة "السخنة لوجستيك كار سيتي"، لإنشاء أول مدينة لوجستية متكاملة للسيارات في مصرعلى مساحة 260 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه.